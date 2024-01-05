Минэнерго РФ сообщило о переводе энергетиков в регионах в режим повышенной готовности

Причиной стали неблагоприятные погодные условия

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Энергетики переведены в режим повышенной готовности во многих регионах России в связи с погодными условиями, сообщает Минэнерго РФ.

В частности, обеспечивается готовность резервных источников энергии, усилена работа аварийных бригад.

Количество обесточенных потребителей в ДНР сократилось до 2,4 тыс. человек, в ЛНР первоочередные работы по восстановлению энергоснабжения потребителей завершены. В республике продолжаются аварийно-восстановительные работы в сети 35-110 кВ, говорится в сообщении министерства.