Китай начал антидемпинговое расследование в отношении бренди из ЕС

В Министерстве коммерции КНР сообщили, что для проверки отвели год

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Китайские власти приступили к проведению проверки на демпинг компаний - поставщиков бренди, импортируемого из Евросоюза. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте торгово-экономического ведомства, расследование касается алкогольного напитка, ввозимого из ЕС в емкостях объемом менее 200 литров. Для проверки отведен год, однако она может быть продлена еще на шесть месяцев.

По данным Минкоммерции, расследование будет проводиться в связи с заявлением, которое поступило 30 ноября от Китайской ассоциации виноделия. Как утверждается, эта организация предоставила доказательства, которые юридически необходимы для начала процесса проверки.