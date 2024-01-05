В Совфеде предложили ввести инфраструктурный сбор при продаже или ввозе СИМ в РФ

По словам главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, дополнительным источником наполнения фонда инфраструктуры средств индивидуальной мобильности должны стать штрафы за нарушение правил пользования СИМ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо вице-премьеру - руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко с предложением рассмотреть введение инфраструктурного сбора при продаже или ввозе средства индивидуальной мобильности (СИМ) на территорию России.

Предложение было сформировано по итогам круглого стола на тему правового регулирования использования электросамокатов и иных СИМ, который состоялся в Совфеде в ноябре 2023 года.

"Участники круглого стола отмечают необходимость <...> рассмотреть предложения о введении инфраструктурного сбора, который будет взиматься при продаже или ввозе средства индивидуальной мобильности на территорию России, направляться в бюджеты субъектов Российской Федерации, на территории которых СИМ зарегистрированы и используются, и целевым образом расходоваться на создание инфраструктуры для СИМ", - отмечается в документе, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Такой сбор, по словам Кутепова, должен стать источником наполнения фонда инфраструктуры СИМ по аналогии с дорожными фондами. Кроме того, дополнительным источником наполнения фонда инфраструктуры СИМ должны стать штрафы за нарушение правил пользования СИМ.

Как указывается в письме, по данным Ассоциации операторов микромобильности, в России порядка 5 тыс. км велоинфраструктуры, при этом почти 10% из этой инфраструктуры в Москве. "В большинстве городов, за редким исключением, выделение отдельных дорожек для движения СИМ в условиях плотной жилой застройки и загруженности улично-дорожной сети не прорабатывается. Кроме этого, в бюджетах субъектов Российской Федерации и местных бюджетах нет средств на указанные цели", - говорится в документе. "Между тем без выделения отдельных зон для движения СИМ (велодорожек) не получится решить вопрос с безопасностью граждан. Главная задача создания инфраструктуры для СИМ - разделение потоков пользователей СИМ, пешеходов и автомобилей" - отметил сенатор.

Одновременно участники круглого стола предложили рассмотреть возможность определения критериев локализации СИМ и их компонентов в целях возможного применения мер поддержки отечественных производителей.

Базовый закон и запрет использования СИМ лицами до 18 лет

Как указал Кутепов в письме на имя Григоренко, в настоящее время требуется дальнейшее развитие правового регулирования использования СИМ, поскольку принятые ранее изменения в национальный стандарт Российской Федерации имеют добровольный статус, а чтобы они применялись в обязательном порядке, они должны быть включены в нормативно-правовые акты более высокого уровня.

В связи с этим участники круглого стола также отметили необходимость принятия базового федерального закона, комплексно регулирующего вопросы использования СИМ. Также они отметили, что сформирован запрос на создание реестра учета СИМ, механизма осуществления контроля (надзора) за их использованием, учета СИМ в градостроительной документации и документах транспортного планирования, а также на разработку планов по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Вместе с этим участники круглого стола отметили необходимость повышения возраста до 18 лет, с которого можно использовать СИМ.

Предложения по итогам круглого стола Кутепов также направил в письме на имя помощника президента РФ Максима Орешкина (копия есть в распоряжении ТАСС).

1 февраля 2023 года вступил в силу национальный стандарт Российской Федерации "Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний" (ГОСТ Р 70514-2022), утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2022 года № 1446-ст). В ГОСТ Р 70514-2022 есть ограничения скорости для парков - до 8 км/ час. Операторы СИМ внесли соответствующие ограничения в конструкцию своих самокатов и велосипедов.