Бывший владелец Сенс-банка подал иск на $1 млрд к Украине за национализацию банка

В холдинге ABH Holdings назвали национализацию незаконной экспроприацией

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Люксембургский холдинг ABH Holdings, владевший активами Sense Bank (Сенс-банка, бывшего "Альфа-банка Украина"), подал запрос на арбитраж в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров и иск к Украине на $1 млрд с связи с национализацией банка. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

"29 декабря 2023 года компания ABH Holdings S.A. (ABHH) подала запрос на арбитраж и исковое заявление против Украины", - говорится в сообщении на сайте холдинга.

В пресс-службе пояснили, что ABHH требует полной компенсации за национализацию Сенс-банка украинскими властями, которую в холдинге назвали незаконной экспроприацией. "Заявленная сумма превышает $1 млрд. Правовой основой иска является договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций", - говорится в сообщении.

Иск был подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, отметили в пресс-службе. В ABHH также обвинили власти Украины в попытке черного пиара в отношении акционеров холдинга.

Национализация Сенс-банка на Украине

Весной 2022 года на фоне проводимой Россией специальной военной операции акционеров "Альфа-банка Украина" из числа граждан РФ отстранили от его управления и лишили в нем права голоса. В октябре 2022 года украинский парламент принял закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков в период военного положения. Основанием для национализации были названы проблемы с ликвидностью. Однако у финансового учреждения, переименованного 1 декабря 2022 года в Сенс-банк, ситуация с ликвидностью в период с ноября по декабрь 2023 года улучшилась, поэтому украинские власти не смогли применить к нему этот закон.

16 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, позволяющий национализировать последний оставшийся в стране крупный банк, имеющий акционеров российского происхождения. Документ обязывал НБУ признать банк неплатежеспособным, если против его собственников введены украинские и международные санкции.

После этого в июле 2023 года правительство Украины завершило национализацию Сенс-банка.