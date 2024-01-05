Эксперт допустил, что затягивание ближневосточного конфликта вызовет взлет цен на нефть

Это может произойти, если вновь перекроют Ормузский пролив, пояснил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Мировые цены на нефть могут резко вырасти, если обострение ближневосточного конфликта затянется надолго. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"В случае если ближневосточный конфликт будет затягиваться и вновь будет перекрыт Ормузский пролив либо ужесточатся захваты танкеров на подходе к Красному морю, цены на нефть взлетят из-за удорожания стоимости логистики и страховок", - сказал он.

По мнению Шостака, учитывая ситуацию в регионе, "такой сценарий весьма актуален".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США приступили к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.