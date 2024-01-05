5 января, 20:53
Палестино-израильский конфликт

Эксперт допустил, что затягивание ближневосточного конфликта вызовет взлет цен на нефть

Это может произойти, если вновь перекроют Ормузский пролив, пояснил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Мировые цены на нефть могут резко вырасти, если обострение ближневосточного конфликта затянется надолго. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"В случае если ближневосточный конфликт будет затягиваться и вновь будет перекрыт Ормузский пролив либо ужесточатся захваты танкеров на подходе к Красному морю, цены на нефть взлетят из-за удорожания стоимости логистики и страховок", - сказал он.

По мнению Шостака, учитывая ситуацию в регионе, "такой сценарий весьма актуален".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США приступили к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. 

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