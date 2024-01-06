В Заполярье начнет работу склад рыбопродукции "Терминала Ударник" в 2024 году

Инвестиции в проект составляют 4 млрд рублей

МУРМАНСК, 6 января. /ТАСС/. Автоматизированный склад для хранения рыбной продукции "Терминала Ударник", который компания "Норебо" строит на западном берегу Кольского залива в Мурманской области, введут в эксплуатацию в 2024 году, сообщили ТАСС в Министерстве развития Арктики и экономики Заполярья.

"В 2024 году планируется ввод в эксплуатацию автоматизированного склада для хранения рыбной продукции "Терминала Ударник", который строит компания "Норебо". Инвестиции в проект оцениваются в 4 млрд рублей. Планируется, что терминал будет переваливать 800 тыс. тонн рыбопродукции в год", - сказали в Минарктики.

Новый терминал станет одним из крупнейших портов по перевалке рыбопродукции и обслуживанию рыбопромыслового флота в Мурманске.

Транспортная компания "Норебо логистика" (входит в рыбопромышленный холдинг "Норебо") сообщала, что запуск, отработка технологии и усовершенствование железнодорожной отправки рефрижераторных контейнеров из Мурманска является важной частью крупнейшего инфраструктурного проекта группы "Норебо" в Мурманской области - строительство контейнерного терминала "Ударник" и автоматизированного холодильного комплекса для хранения рыбопродукции.