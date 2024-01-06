Эксперт: цена на золото может превысить $2,5 тыс. за унцию уже в 2024 году

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков отметил, что в 2023 году котировки были чувствительны к таким событиям, как банковский кризис в США, геополитическая напряженность, а также опасения рецессии, но эти события уже отражены в текущей цене

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Рост спроса на золото, который начался в 2023 году, продолжится и в 2024 году, а цена на драгметалл может превысить $2,5 тыс. за унцию. Такое мнение ТАСС выразил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

"Цены на драгметалл находятся вблизи исторических максимумов, и с учетом текущих тенденций ослабления рубля инвестиции в золото выглядят привлекательно. Падение реальных процентных ставок на фоне ожиданий сокращения ставок ФРС США в 2024 году станет одним из сильнейших факторов, поддерживающих золото", - сказал он.

Аналитик отметил, что в 2023 году котировки были чувствительны к таким событиям, как банковский кризис в США, геополитическая напряженность, а также опасения рецессии, но эти события уже отражены в текущей цене. В декабре 2023 года стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, драгметалл торговался выше отметки $2,1 тыс. за тройскую унцию. Аналитик также отметил, что активный спрос на золото в 2023 году проявляли центральные банки и ювелиры, "и можно предположить, что в следующем году они могут быть дополнены биржевыми инвесторами, которые также покажут повышенный интерес к этому активу".

"Исходя из текущей ситуации и анализа рыночных тенденций, можно ожидать, что котировки золота пробьют исторический максимум и достигнут более высоких отметок в районе $2,5 тыс. за унцию", - добавил Кабаков. В таком случае, для краткосрочных инвестиций перспективной инвестицией может быть фьючерс на золото, а с точки зрения долгосрочных инвестиций - акции золотодобывающих компаний.

Ранее Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в своем отчете сообщил, что мировой спрос на золото в 2024 году будет оставаться устойчивым из-за продолжающейся геополитической неопределенности и роста покупок мировыми центральными банками. По данным WGC, в 2023 году мировые центральные банки обеспечили рост спроса на золото, в результате чего его стоимость выросла на 10% и более. В 2024 году они, скорее всего, продолжат его покупать, отмечали в WGC.