В Херсонской области выдали 641 предписание об устранении нарушений по ценам на товары

На суммы до 100 тыс. рублей оштрафовали 49 торговцев

ГЕНИЧЕСК, 6 января. /ТАСС/. Цены на большую часть социально значимых потребительских товаров в Херсонской области ниже, чем в соседнем Крыму. Власти региона для борьбы с завышением в 2023 году выдали предпринимателям 641 предписание, на суммы до 100 тыс. рублей оштрафовали 49 торговцев, сообщил ТАСС председатель правительства области Андрей Алексеенко.

"В результате проведения мероприятий по снижению розничных цен, согласно данным Росстата, из 63 наблюдаемых Росстатом социально значимых потребительских товаров, 42 позиции (67%) дешевле, чем в Республике Крым. За год снизилось количество товаров, которые значительно (более 10%) дороже чем в Республике Крым с 13 до 6 товаров, причем удалось убрать позиции, которые дороже на 20% и более. За 2023 год предпринимателям выдано 641 предписание об устранении нарушений по ценам на товары, составлено 107 протоколов, рассмотрено 95 протоколов и вынесено 46 предупреждений, по 49 протоколам оформлен штраф", - сказал Алексеенко.

Он уточнил, что в объектах общепита реализована программа лояльности. "Внедряются специальные предложения по фиксированным минимальным ценам (комплексные обеды, бизнес-ланчи, и другие). Уже подключились к данной программе 37 объектов общепита Херсонской области", - рассказал Алексеенко.

В сентябре Алексеенко сообщал, что власти Херсонской области кратно увеличат количество контрольных мероприятий в магазинах региона после получения результатов опроса жителей о ценах. Из 6 тыс. проголосовавших 16% выбрали вариант - "цены завышены во всех районах одинаково".

Также в Херсонской области реализован проект по обеспечению населения социальным хлебом по 16 и 18 рублей. А для снижения розничных цен на медикаменты к Соглашению о закреплении предельно допустимых розничных цен на 10 лекарственных препаратов присоединились семь аптечных сетей, которые объединяют 46 аптечных пунктов. "По данным Росстата, на медикаменты отклонение в большую сторону от розничных цен Республики Крым не зафиксировано ни по одной из 10 позиций. В 2022 году было 7 из 10 позиций, которые дороже", - уточнил Алексеенко.

24 мая 2023 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал указ о введении регулирования розничных цен на социально значимые товары в регионе на период военного положения. За превышение регулируемых цен в указе была установлена административная ответственность.