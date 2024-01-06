На Урале сократился объем зарегистрированной безработицы в течение 2023 года

Показатель работников, находящихся в простое, снизился более чем в три раза

ТАСС, 6 января. Численность зарегистрированных безработных в Уральском федеральном округе сократилась за 2023 год на треть. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

"В Уральском федеральном округе численность зарегистрированных в службе занятости безработных на конец декабря 2023 года составила 29,4 тыс. человек. Это на треть меньше, чем было в начале года", - отмечается в сообщении.

По данным сайта, более чем в три раза снизилась численность работников, находящихся в простое. Почти в восемь раз - количество сотрудников, работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, и тех, кто работает удаленно. Количество работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, уменьшилось за 2023 год более чем в 20 раз.

"Показатели рынка труда сохраняют положительную динамику: уменьшается количество безработных, растет число размещенных вакансий. Вместе с тем Уральский федеральный округ, как и другие регионы России, испытывает потребность в кадрах - это главный вызов для всей экономики. Нужно максимально сфокусироваться на решении этого вопроса - как в краткосрочном периоде, так и на отдаленную перспективу", - цитирует сайт полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

По информации сайта, количество вакансий, размещенных работодателями на портале "Работа России", с начала 2023 года увеличилось на 18% и составляет около 180 тыс. предложений.