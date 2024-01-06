В Мариуполе запустили в работу восемь производственных предприятий

Председатель регионального правительства Евгений Солнцев отметил, что планируется также восстановить работу других предприятий металлургической отрасли, машиностроения, химической промышленности

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Восемь производственных предприятий запущены в работу в Мариуполе, сообщил ТАСС председатель регионального правительства Евгений Солнцев.

"На сегодняшний день в Мариуполе возобновлена производственная деятельность восьми предприятий", - сказал премьер.

Он уточнил, что в работу запущены один из цехов металлургического комбината имени Ильича, предприятие по производству чистых газов, заводы по ремонту и насыщению газовых баллонов техническим кислородом, швейная фабрика, предприятия по производству металлопластиковых конструкций и стройматериалов, а также завод по изготовлению оборудования для промышленных предприятий.

Премьер уточнил, что в 2025 году процесс запуска производства продолжится не только в Мариуполе, но и по всему региону. В частности, планируется восстановить работу других предприятий металлургической отрасли, машиностроения, промышленности строительных материалов, химической, легкой и мебельной промышленности.