Китай заявил о намерении наращивать авиасообщение с США

Сейчас количество регулярных прямых пассажирских рейсов между странами достигло 63 в неделю

ПЕКИН, 6 января. /ТАСС/. Главное управление гражданской авиации Китая объявило о намерении увеличить в 2024 году количество прямых рейсов в США.

"Мы будем работать над значительным увеличением числа прямых рейсов между Китаем и Соединенными Штатами в 2024 году", - сообщило ведомство на своем сайте.

По официальным данным, сейчас количество регулярных прямых пассажирских рейсов между КНР и США достигло 63 в неделю.

Китай, говорится в сообщении, будет активно расширять соглашения о правах на воздушное сообщение со странами, присоединившимися к инициативе "Один пояс - один путь", углублять сотрудничество с регионами Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Главное управление гражданской авиации Китая также будет работать над "улучшением политики визового и пограничного контроля и дальнейшим упрощением процессов таможенного оформления".