В Херсонской области сельхозпроизводителям обеспечили бесплатно свет, воду и газ

Общая сумма непрямой поддержки аграрного сектора составляет 1,38 млрд рублей

ГЕНИЧЕСК, 7 января. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Херсонской области в 2023 году получили дополнительную поддержку в виде бесплатного электричества, газа и воды, сообщили ТАСС в Минсельхозе региона.

"Общая сумма непрямой поддержки аграрного сектора Херсонщины составляет 1,38 млрд рублей в год", - сказали в министерстве, уточнив, что меры косвенной, непрямой поддержки аграрного сектора - это бесплатная электроэнергия, газоснабжение и водоснабжение.

Ранее председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что власти Херсонской области получили более 840 заявок на субсидии для производства зерновых, молока, муки и хлеба на общую сумму 1,2 млрд рублей.