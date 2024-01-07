В Костромской области построят форелевый комплекс стоимостью более 1,5 млрд рублей

Он позволит выпускать 2 тыс. тонн форели крупной навески и 112 тонн рыбопосадочного материала в год

ТАСС, 7 января. Строительство комплекса, который будет выпускать около 2 тыс. тонн форели в год, начнется весной 2024 года в Нерехтском районе Костромской области. Предполагаемый объем инвестиций - более 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Весной 2024 года в хозяйстве планируют начать строительство современного форелевого комплекса с замкнутым водоснабжением. Он позволит выпускать 2 тыс. тонн форели крупной навески и 112 тонн рыбопосадочного материала в год. Производство разместится в Нерехтском районе. Общий предполагаемый объем инвестиций составит более 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что комплекс появится на одном из крупнейших осетровых хозяйств в России - АО "Волгореченскрыбхоз". По данным пресс-службы, на его долю приходится более 95% всей товарной рыбы в Костромской области. На предприятии выращивают осетра, стерлядь, карпа, форель, выпускают более 6 тонн черной икры в год, а общая площадь рыбоводных площадей составляет более 21 га.

По информации правительства, объем господдержки предприятия с 2013 года - более 50 млн рублей. В 2023 году региональный департамент АПК выделил 2,5 млн рублей на содержание племенного поголовья рыбы и поддержку экспорта.