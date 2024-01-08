В Аргентине уровень потребления снизился на 13% за месяц

В конце 2023 года люди столкнулись с резким изменением цен на товары и услуги, что ограничило их покупательную способность, указано в докладе Аргентинской конфедерации среднего бизнеса

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 января. /ТАСС/. Розничные продажи в Аргентине в декабре 2023 года упали на 13,7% по сравнению с показателями 2022 года. Такие данные привела Аргентинская конфедерация среднего бизнеса.

"В декабре розничные продажи малого и среднего бизнеса пережили обвал в 13,7% в годовом выражении, а год закончился снижением на 3,4%. По сравнению с прошлым месяцем снижение составило 11,2%", - говорится в докладе.

В тексте отмечается, что декабрь "оказался самым трудным месяцем для предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые надеялись компенсировать потери, накопленные с января по ноябрь, за счет продаж перед праздниками".

"Однако потребители столкнулись в конце 2023 года с резким изменением цен на товары и услуги, что ограничило их покупательную способность", - говорится в докладе. По данным его составителей, сильнее всего - на 19,8% - в декабре по сравнению с 2022 годом снизились продажи продуктов питания и напитков.

10 декабря в должность президента Аргентины вступил Хавьер Милей. В своей первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. 12 декабря министр экономики Аргентины Луис Капуто представил первые экономические меры, объявив о сокращении субсидий и повышении официального курса доллара с 366 до 800 песо.