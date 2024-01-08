Собянин: развитие московских центральных диаметров в 2024 году будет продолжено

Также Москва совместно с ОАО "РЖД" и ЦППК планирует завершить строительство нового вокзала Митьково МЦД-3 и реконструкцию станции Щербинка МЦД-2

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Тринадцать станций московских центральных диаметров (МЦД) было открыто в столице в 2023 году, развитие проекта будет продолжено. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"В общей сложности в 2023 году мы на МЦД открыли 13 новых и реконструированных московских городских вокзалов. Теперь наземное метро столицы - это четыре диаметра, 136 станций и более 300 км путей. Каждые сутки поезда МЦД перевозят свыше 1,2 млн пассажиров - жителей Москвы и Подмосковья, которые ежедневно экономят время и деньги на поездках. Начиная с 2019 года общая экономия бюджета пассажиров первых двух диаметров составила 17,6 млрд рублей. В 2024 году развитие диаметров будет продолжаться", - написал мэр.

Он уточнил, что столичные власти вместе с коллегами из ОАО "РЖД" и ЦППК планируют завершить строительство нового московского городского вокзала Митьково МЦД-3 и реконструкцию станции Щербинка МЦД-2.

"Откроем новый вестибюль на Белорусском вокзале, который обеспечит интеграцию МЦД-1 с МЦД-4, и дополнительный вестибюль (надземный переход) через ул. Ленина в составе московского городского вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3. На Тестовской МЦД-4 построим вестибюль с выходом к Мукомольному проезду и Большому Сити", - заверил Собянин.

Мэр также анонсировал, что с помощью "уникального пролетного строения" будет завершена интеграция с метро городского вокзала Кутузовская МЦД-4. Также планируется закончить строительство вестибюля станции МЦК Деловой центр, который обеспечит интеграцию с МЦД-4, и южного вестибюля московского городского вокзала Лианозово МЦД-1. "Выполнение этих планов станет нашим вкладом в развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла - важное направление национального проекта "Модернизация транспортной инфраструктуры", - резюмировал он.

О диаметрах

Движение по двум первым московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления Московской железной дороги.

Всего планируется открытие пяти диаметров. Третий диаметр от Зеленограда до Раменского был запущен 17 августа 2023 года, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного - 9 сентября. Осталось запустить МЦД-5 - от Пушкина до Домодедова.