В Северной Осетии в 2024 году выделили более 556 млн на льготное лекарственное обеспечение

В 2023 году на эти нужды направляли 289 млн

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 января. /ТАСС/. Более 556 млн рублей направили в Северной Осетии в 2024 году на льготное лекарственное обеспечение, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Более 556 миллионов из республиканского бюджета выделили в 2024 году на льготное лекарственное обеспечение. Стараемся из года в год увеличивать дотации. К примеру, если в 2020 году мы закупили медикаменты для онкобольных на сумму 96,3 миллиона рублей, то в 2021 выделили 158 миллионов. В 2023 году эта цифра составила 289 миллионов", - говорится в сообщении.

Также положительная динамика наблюдается в выделении средств на лекарства для диабетиков. В 2021 году было выделено 167,2 млн рублей, в 2022 году - 192,7 млн, в 2023-м - 249 млн рублей.

"Конечно, будем в течение года еще смотреть, и если необходимо - выделять дополнительные средства. Стараемся по возможности всех обеспечить нужными препаратами. Поэтому при планировании бюджета этой статье расходов мы уделили самое пристальное внимание", - заключил Меняйло.