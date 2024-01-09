Производители мяса птицы в РФ сообщили о стабильной работе предприятий

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отметил, что производители неуклонно наращивают производство

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские производители мяса птицы сообщили о стабильной работе предприятий и наращивании производства. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

"В настоящее время производители мяса птицы неуклонно наращивают производство. Среднесуточный убой стабильно растет, к предыдущему месяцу он увеличился более чем на 3%, а превышение показателей августа в ноябре составило почти 10%. Можно отметить стабильную ситуацию в производстве. Отгрузки с предприятий осуществляются стабильно, проблем не наблюдаем", - сказал Лахтюхов.

При этом, по его словам, возможное кратковременное недостаточное присутствие в отдельно взятых магазинах связано с погодными условиями, препятствующими бесперебойному осуществлению перевозок транспортными компаниями.

В воскресенье компания X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") объяснила задержки поставок охлажденной птицы в ряде российских регионов в том числе сильными снегопадами и морозами, при этом ретейлер ожидает, что в ближайшие дни график поставок восстановится.