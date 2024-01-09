Она составила 1,232 млрд тонн

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД в 2023 году снизилась на 0,2% по отношению к уровню 2022 года и составила 1,232 млрд тонн. Об этом сообщила компания в своем телеграм-канале.

"Погрузка на сети РЖД в 2023 году составила 1 млрд 232,3 млн тонн. Это на 0,2% меньше, чем за предыдущий год", - говорится в сообщении.

При этом в декабре погрузка на сети РЖД уменьшилась на 1,9% и составила 100,7 млн тонн. В сообщении также отмечается, что погрузка в четвертом квартале 2023 года замедлилась из-за ограничений экспортных поставок нефтепродуктов, снижения перевозок строительных грузов из-за завершения инфраструктурных проектов и внепланового ремонта предприятий-грузоотправителей, а также в связи с увеличением времени простоя локомотивов в ремонте у сервисных компаний.

"Развернутые на сети масштабные работы по строительству и капитальному ремонту железнодорожной инфраструктуры, необходимые для ускорения достижения целевых параметров комплексных проектов, не позволили компенсировать выпавшие объемы за счет привлечения других грузов", - отметили в РЖД.

Какие грузы возили чаще всего

По данным компании, железнодорожного холдинга, в последний месяц года увеличилась отправка промышленное сырья (+45,6%), зерна (+25,4%), лома черных металлов (+21,4%), кокса (+19,5%), лесных грузов (+4,8%), черных металлов (+1,8%), химикатов (+0,3%).

Положительную динамику за 2023 год показали зерно (+37,1%), кокс (+13,7%), удобрения (+5,4%), промышленное сырье (+6,1%), лом черных металлов (+6,7%) и черные металлы (+2,3%).

Наибольший рост погрузки по итогам 2023 года отмечен на Забайкальской (+14,2%), Дальневосточной (+5,1%) и Горьковской (+2,6%) железных дорогах, отметили в холдинге.