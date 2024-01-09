Росприродназор не фиксирует сбросов вредных веществ на нефтегазовых объектах на Каспии

Глава ведомства Светлана Радионова отметила, что нефтегазовые компании обеспечивают Росприроднадзору доступ на свои объекты, несмотря на действующий мораторий на проверки бизнеса

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Росприроднадзор фиксирует высокий уровень экологических стандартов и нулевой уровень сброса вредных веществ на нефтегазовых объектах, расположенных на шельфе Каспийского моря. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Наши нефтегазовые компании отвечают высоким стандартам, у нас нет к ним вопросов, не было зафиксировано ни одного несанкционированного сброса. Мы очень жестко за этим смотрим, - сказала она. - У всех наших платформ, которые стоят на Каспийском море, нулевой сброс".

Радионова отметила, что нефтегазовые компании обеспечивают Росприроднадзору доступ на свои объекты, несмотря на действующий мораторий на проверки бизнеса. "Мы спокойно в ходе профилактических визитов посещаем по их приглашению все объекты, у нас нет никаких ограничений", - сообщила она.

По ее словам, на нефтегазовых объектах в Балтийском море и на Приразломном месторождении "Газпром нефти" в Арктике также фиксируется нулевой сброс вредных веществ.