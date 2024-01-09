Сеть Fix Price в 2023 году открыла 751 магазин

Компания отмечает, что больше всего новых магазинов открывалось в Московской области, Москве, Краснодарском крае, а также Кемеровской и Челябинской областях

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price, развивающий сеть магазинов низких фиксированных цен, в 2023 году открыл 751 новый магазин, в 2024 году компания планирует открыть также не менее 750 магазинов, говорится в сообщении ретейлера.

"Fix Price приросла на 751 торговую точку в прошлом году (net, открытия за вычетом закрытых магазинов - прим. ТАСС), тем самым выполнив план, поставленный на 2023 год", - сказано в сообщении. В конце октября гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов подтверждал, что годовой прогноз по чистым открытиям на уровне 750 магазинов остается неизменным.

Компания отмечает, что наиболее интенсивно новые магазины в прошлом году открывались в Московской области (76 новых магазинов), Москве (45), Краснодарском крае (44), а также Кемеровской (30) и Челябинской (23) областях. Самыми активными месяцами по числу открытий стали март, июнь и декабрь.

"На 2024 год мы, как и годом ранее, поставили план расширить сеть не менее чем на 750 магазинов", - сказал директор департамента управления магазинами Fix Price Владимир Погонин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. По данным на 31 декабря 2023 года, сеть насчитывала 5,756 тыс. торговых точек, расположенных в России, и 658 - за рубежом.