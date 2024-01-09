Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП РФ в 2024 и 2025 годах до 1,3% и 0,9%

Согласно подсчетам экспертов ВБ, по итогам 2023 года темпы роста экономики России составили 2,6%

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) ожидает, что ВВП России вырастет в 2024 году на 1,3%, а в 2025 - на 0,9%. Об этом говорится в январском докладе организации, посвященном перспективам развития мировой экономики.

Согласно подсчетам экспертов ВБ, по итогам 2023 года темпы роста российской экономики составили 2,6%. При этом финучреждение в июне прогнозировало спад, а сейчас повысило этот показатель на 2,8 п.п. Тогда ожидалось, что ВВП России сократится в 2023 году на 0,2%. "Этому более значительному, чем ожидалось, [экономическому] восстановлению способствовала существенная бюджетная поддержка, включая дополнительные военные расходы", - отметили авторы доклада, добавив, что "добыча и экспорт [российской] нефти сократились незначительно".

"Ожидается, что ужесточение денежно-кредитной политики приведет к снижению внутреннего спроса", - считают экономисты. По их оценкам, уровень миграции из стран Центральной Азии в Россию увеличился после начала СВО. Так, "в 2023 году 43% всех мигрантов приезжали [в РФ] на заработки". Кроме того, как прогнозируют в ВБ, "ожидается дальнейшее сокращение объема денежных переводов из России, реэкспорт и туризм продолжат поддерживать экономическую активность". Финучреждение отмечает "рост экспорта из Китая, Индии и Турции в Центральную Азию и Российскую Федерацию".

При этом темпы роста украинской экономики в 2023 году составили 4,8%. ВБ прогнозирует рост ВВП Украины в 2024 году на 3,2%, а в 2025 - на 6,5%.