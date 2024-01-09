В Швеции хотят увеличить в три раза производство артиллерийских боеприпасов

По словам министра обороны страны Пола Йонсона, правительство намерено это сделать в ближайшие годы

СТОКГОЛЬМ, 9 января. /ТАСС/. Правительство Швеции намерено в ближайшие годы обеспечить трехкратное увеличение производства артиллерийских боеприпасов и существенно повысить его темпы. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на министра обороны Пола Йонсона.

Речь идет в первую очередь о поставляемых на Украину снарядах калибра 155 мм, производство которых уже возросло, но, по мнению правительства, недостаточно.

За наращивание производства выступают также находящиеся в оппозиции социал-демократы, которые предлагают использовать государственные кредитные гарантии для того, чтобы компании ВПК могли расширить свои производственные мощности.

Также могут быть проведены целевые долгосрочные закупки боеприпасов и налажено сотрудничество с другими скандинавскими странами, чтобы сократить сроки поставок боеприпасов как в Швеции, так и на Украину, отмечает SVT.