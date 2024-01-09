Крупнейшая птицефабрика Коми "Зеленецкая" возобновила производство после птичьего гриппа

На полную производственную мощность планируется выйти к лету 2024 года

СЫКТЫВКАР. 9 января. /ТАСС/. Крупнейшая в Коми птицефабрика "Зеленецкая" возобновила производство мяса птицы после вспышки птичьего гриппа в октябре 2023 года. На полную производственную мощность планируется выйти к лету 2024 года, сообщила пресс-служба предприятия.

"Птицефабрика "Зеленецкая" возобновила производство мяса птицы. В наших магазинах появилось первое мясо бройлеров собственного производства, и мы начинаем регулярные поставки охлажденного и замороженного мяса в фирменную сеть. Знаем, что наши покупатели с нетерпением ждут появления всего ассортимента изделий из мяса птицы, однако объемы выпускаемой продукции будут наращиваться постепенно", - привела пресс-служба слова начальника отдела реализации Константина Поздеева.

На птицефабрике "Зеленецкой", где в октябре 2023 года возник очаг птичьего гриппа, было изъято и уничтожено все поголовье - более 639 тыс. кур. Планировалось, что к февралю 2024 года птицефабрика возобновит производство куриной продукции. В декабре предприятие начало заселение птичников промышленного цеха, добавили в компании.

Агропромышленный холдинг на 90% обеспечивает регион мясом птицы, а также свининой. Там замкнутый производственный цикл: производство комбикормов, выращивание животных и птицы, производство мяса и яиц, переработка мяса и реализация готовой продукции через собственную торговую сеть. Ежедневно выпускалось около 60 тонн мяса и порядка 300 тыс. яиц.