Правительство Венесуэлы осудило решение суда США по компании CITGO

Эта мера является "еще одним шагом в многообразной агрессии", осуществляемой институтами Вашингтона против Каракаса, говорится в правительственном заявлении

КАРАКАС, 9 января. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы решительно осуждает решение, принятое в понедельник Верховным судом США, которое не ограничивает число кредиторов предстоящего аукциона акций американского филиала государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela PDVSA нефтеперерабатывающей компании CITGO, и расценивает аукцион как грабеж важного венесуэльского актива. Об этом говорится в правительственном заявлении, размещенном на странице министра связи и информации Фредди Няньеса в X (ранее Twitter).

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла отвергает решение, принятое Верховным судом Соединенных Штатов Америки в отношении вульгарного грабежа, осуществляемого в этой стране против компании CitgoPetroleum Corporation (CITGO). Это решение является еще одним шагом в многообразной агрессии, осуществляемой институтами Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы с целью лишить венесуэльский народ принадлежащего ему имущества, и представляет собой грубое нарушение норм, регулирующих мирное сосуществование между государствами", - указано в правительственном заявлении.

В документе отмечается, что в результате преступных действий так называемая оппозиционная Национальная ассамблея 2015 года, которая с 2019 года пытается узурпировать институты, представляющие Венесуэлу за рубежом, "препятствует законным властям осуществлять необходимые действия для эффективной защиты компании CITGO на территории Соединенных Штатов, что является грубым нарушением соглашений, подписанных на Барбадосе" с радикальной оппозицией.

Правительство Венесуэлы и Унитарная платформа, объединяющая радикальную оппозицию подписали 17 октября 2023 года "Частичный договор защиты жизненных интересов нации", в котором стороны обязуются защищать собственность и активы американского филиала CITGO венесуэльской нефтяной компании PDVSA, принять меры для сохранения зарубежных активов Венесуэлы, защищать территориальную целостность и суверенитет страны.