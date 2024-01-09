В модернизацию аэропорта Благовещенска планируют инвестировать более 11 млрд рублей

Создание, реконструкцию и модернизацию объектов проведут до 2025 года за счет внебюджетных источников

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более 11,9 млрд рублей инвестируют до 2025 года в создание, реконструкцию, модернизацию и эксплуатацию объектов инфраструктуры аэропорта Игнатьево для обслуживания международных и внутренних авиалиний. Мероприятия проведут за счет финансирования из внебюджетных источников, следует из плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа "Город Благовещенск", документ был утвержден правительством РФ и опубликован ранее во вторник.

Из федерального бюджета до 2026 года более 6,3 млрд рублей будет направлено на строительство и реконструкцию аэропортового комплекса. На 2025 год запланирована также реконструкция перрона малой авиации "Игнатьево". На это из федерального бюджета планируется выделить 503 млн рублей.

Кроме того, в план включены капитальный ремонт и реконструкция региональной автомобильной дороги "Благовещенск - Бибиково", ведущей к аэропорту. На реализацию проекта в 2026-2027 годах будет направлено более 2,1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов долями в 2 млрд рублей и 64,9 млн рублей.

Международный аэропорт Благовещенск (Игнатьево) имени Н. Н. Муравьева-Амурского - аэропорт федерального значения в 15 км к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 км от государственной границы с Китаем, обеспечивает воздушное сообщение с городами Дальнего Востока, Сибири и Москвой.