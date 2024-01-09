В мастер-план развития Большого Камня включат загрузку заказами верфи "Звезда"

Исполнителями этого пункта плана обозначены Минпромторг РФ, Минэнерго, Минтранс, Минобороны, а также ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" и заинтересованные организации

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития городского округа большой Камень Приморского края на период до 2030 года включает в себя анализ инвестиционных проектов, а также обеспечение загрузки судостроительного комплекса "Звезда" новыми заказами на долгосрочный период. Документ ранее во вторник был утвержден правительством РФ и опубликован.

Исполнителями этого пункта плана обозначены Минпромторг РФ, Минэнерго, Минтранс, Минобороны, а также ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" и заинтересованные организации.

Мастер-план предполагает разработку проекта развития в городском округе Большой Камень морских пассажирских перевозок на базе реконструкции пассажирского пирса в бухте Андреева, а также разработку обоснования и финансовой модели в части возможной организации пассажирского железнодорожного сообщения между Владивостоком и городом Большой Камень.

В агломерации расположен крупнейший в стране судостроительный комплекс (ССК) "Звезда". Проект реализуется с 2016 года. За это время на воду спущено 12 судов, 4 из которых переданы заказчикам и работают в море - это нефтеналивные танкеры типа "Афрамакс". Пятый танкер типа "Афрамакс" проходит швартовные испытания у 1-й достроечной набережной. Он получил имя "Восточный проспект". На разных этапах строительства находятся еще три судна серии.

Всего в портфеле заказов "Звезды" около 60 судов. Активно строятся 23 судна, в том числе самый мощный в мире ледокол "Лидер", который обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Также достраивается многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса Icebreaker 7 "Святая Мария" и на головном судне серии "Катерина Великая", которое проходит комплекс испытаний в центре судоремонта "Дальзавод". На верфи работают 5,5 тысячи сотрудников ССК, еще свыше 2 тысяч предстоит набрать.