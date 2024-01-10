ФАС разработала документ, усиливающий контроль за покупкой крупными банками конкурентов

Принятие законопроекта повысит защищенность прав и интересов участников финансового рынка от возможных проявлений монополистической деятельности, говорится в пояснительной записке

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала законопроект, усиливающий контроль за финансовыми сделками крупных банков и прочих финансовых организаций по покупке конкурентов. Соответствующий документ, внимание на который первыми обратили "Известия", опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, изменения вносятся в федеральный закон "О защите конкуренции". В настоящее время предварительное согласие ФАС необходимо при покупке финансовых компаний, стоимость активов которых превышает установленный правительством уровень (для банков это 29 млрд рублей).

Разработанный службой законопроект предполагает "дополнительный контроль за совершением сделок, осуществляемых крупными финансовыми организациями, <...> независимо от размера активов" приобретаемых компаний-конкурентов.

"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля в отношении крупных финансовых организаций, а также защищенность прав и интересов остальных участников финансового рынка от возможных проявлений монополистической деятельности", - говорится в пояснительной записке.

В конце сентября 2023 года начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева озвучила предложение обязать крупных участников банковского рынка согласовывать все сделки в отношении своих конкурентов вне зависимости от объема их активов.