Российская структура Fix Price сможет выплатить головной компании 9,8 млрд руб. дивидендов

Разрешение содержит условия и требования, установленные подкомиссией, в том числе по достижению ключевых показателей эффективности

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российская структура ретейлера Fix Price, развивающего сеть магазинов с низкими фиксированными ценами, получила разрешение на выплату в адрес головной компании 9,8 млрд рублей в качестве дивидендов за 2022 год, говорится в сообщении ретейлера.

"Fix Price Group PLC <…> объявляет о том, что ее дочерняя компания в России, ООО "Бэст Прайс", получила разрешение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на выплату в адрес компании (Fix Price Group PLC - прим. ТАСС) 9,8 млрд рублей (включая сумму применимых налогов) в качестве дивидендов за 2022 год", - говорится в сообщении.

Разрешение содержит условия и требования, установленные подкомиссией, в том числе по достижению ключевых показателей эффективности (КПЭ). Компания также указывает, что прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды, прилагая усилия для выполнения КПЭ и других требований подкомиссии.

"Порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно. Компания неоднократно заявляла о намерении следовать ранее утвержденной дивидендной политике и по мере развития ситуации дополнительно объявит о решении по выплате дивидендов в случае его принятия", - указывает ретейлер.

Акционеры Fix Price в ноябре одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан. Ретейлер сообщал, что компания намерена перенести свое местонахождение из Кипра, сохранив свой организационно-правовой статус, и стать зарегистрированным юридическим лицом на территории международного финансового центра "Астана" в Казахстане.