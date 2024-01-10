Chemours частично закрыл завод в Нидерландах, чтобы избежать штрафов

По информации Tray, ранее власти обнаружили в сточных водах компании трифторуксусную кислоту, относящуюся к перфторированным органическим соединениям

ГААГА, 10 января. /ТАСС/. Международный химический концерн Chemours (ранее DuPont) частично закрыл свой завод в голландском городе Дордрехте, чтобы избежать штрафов. Об этом сообщила газета Tray.

По ее данным, ранее власти обнаружили в сточных водах компании трифторуксусную кислоту, относящуюся к перфторированным органическим соединениям (PFAS). Каждый раз, когда это происходит, нарушитель должен заплатить €125 тыс. Чтобы избежать этого, Chemours "временно остановила" одну производственную линию.

Компания также ввела в строй испытательную установку для очистки воды от данной кислоты. "Похоже, что она работает хорошо, но необходимо больше времени, чтобы убедиться, что установка может обеспечить желаемую эффективность при любых условиях, - заявили представители Chemours. - Мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить требования властей".

В 2023 году провинция Южная Голландия наложила штраф на компанию Chemours и потребовала исправить ситуацию, после того как проверка обнаружила в сточных водах трифторуксусную кислоту. У компании нет лицензии на это вещество, которое власти относят к потенциально очень опасным PFAS. Chemours попыталась оспорить штраф в судебном порядке, но в декабре суд отклонил претензии компании.