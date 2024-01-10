В Кузбассе число подготовленных для аграрной отрасли целевиков выросло в 2023 г. в 3 раза

Обучение прошли 114 человек

КЕМЕРОВО, 10 января. /ТАСС/. Кузбасс подготовил в 2023 году 114 специалистов для аграрной отрасли на средства федеральной субсидии по программе "Комплексное развитие сельских территорий", в то время как в 2022 году такое обучение прошли 34 человека. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

"Мы продолжаем развивать сельское хозяйство как стратегическое направление для экономики Кузбасса, и одна из главных задач - обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. В прошлом году желающих получить образование оказалось в семь раз больше, чем мы планировали: вместо 16 человек обучение прошли 114. Радует, что молодежь активнее идет работать в эту отрасль", - приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Глава региона сообщил, что Кузбасс получил в 2023 году более 9 млн рублей в виде федеральной субсидии по госпрограмме, эти средства пошли не только на обучение 114 специалистов, но и на проведение производственной практики для 136 студентов. Полученные средства позволили компенсировать большую часть затрат, отметил он.

В пресс-службе добавили, что в рамках данной госпрограммы предприятиям выдается федеральная субсидия по двум направлениям: возмещение до 90% затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики, а также возмещение 90% затрат по заключенным с работниками ученическим договорам.

В 2022 году Кузбасс получил в рамках федеральной субсидии более 3,6 млн рублей, средства были направлены на обучение 34 человек аграрным специальностям и производственную практику для 88 студентов, уточнили в пресс-службе.