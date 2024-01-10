Путин в чукотской теплице пошутил, что все съели на праздниках

Российский лидер оценил спрос на огурцы и помидоры в регионе

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил спрос на огурцы и помидоры на Чукотке. Глава государства в Анадыре посетил круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых.

"Все съели!" - отметил Путин в ходе осмотра грядок. Экскурсию для президента провела хозяйка теплицы Наталья Макатрова. Она рассказала, что "Новый год прошел, огурцов сейчас мало, потому что был спрос ажиотажный". "Раскупается все?" - уточнил глава государства. "У нас просто вычесали всю теплицу. Сейчас народ немножко на диетку сел", - добавила предприниматель.

Овощи местного производства - вдвое дешевле привозных. "Наш огурец стоит в магазине 500 рублей, помидор - 650 рублей, наш. А привозной - за 1 000, 1 100, 1 200 рублей", - обратила внимание хозяйка теплицы. "В два раза больше", - прокомментировал Путин. Макатрова пояснила, что виной тому - дорогая логистика.

"Черри посмотрите, какие волшебные", - продолжила она, отметив, что привозные - "как стеклянные". "Пахнет вкусно. Хороший помидор", - оценил президент.