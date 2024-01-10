Северная Осетия докапитализирует фонд развития промышленности на 180 млн рублей

Общий размер субсидии в 2024 году составит 80,7 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 января. /ТАСС/. Более 180 млн рублей направит Северная Осетия на докапитализацию республиканского фонда развития промышленности. За прошедшие два года на эти цели было направлено более 330 млн рублей, сообщили в министерстве промышленности и инвестиций региона.

"В этом году Северная Осетия направит на докапитализацию республиканского фонда развития промышленности более 180 млн рублей. В частности, в рамках заключенного с Министерством промышленности и торговли РФ соглашения общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету республики, составит в 2024 году 80,7 млн рублей, а объем финансирования из бюджета республики - 100,0 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за предыдущие два года в фонд было направлено более 330 млн рублей. Это позволило оказать финансовую поддержку 10 проектам в промышленности в приобретении станков и оборудования.