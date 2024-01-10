На российские НПЗ поставки увеличены на 2,3%, говорится в сообщении компании

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. "Транснефть" в 2023 году снизила поставки на экспорт российской нефти на 6,5%, а на российские НПЗ - увеличила на 2,3%, говорится в сообщении компании.

"Общее снижение поставок на экспорт российской нефти составило 6,5% при росте поставок на российские НПЗ на 2,3%", - сказано в сообщении.

В конце декабря 2023 года глава "Транснефти" Николай Токарев сообщал, что экспорт нефти из России по системе "Транснефти" в 2023 году снизился на 4-5% за счет обязательств РФ по сокращению поставок на мировые рынки в рамках сделки ОПЕК+.

Россия еще в марте начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) от средних февральских значений, параллельно решив сокращать поставки нефти на мировые рынки в августе еще на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с. Затем эта мера была продлена до конца 2023 года.

В ноябре по итогам заседания ОПЕК+ Россия решила углубить объемы сокращения поставок нефти и топлива с текущих 300 тыс. б/с до 500 тыс. б/с до конца марта 2024 года. Сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года и составит 300 тыс. б/с и 200 тыс. б/с.