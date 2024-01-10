Поставки нефти РФ по нефтепроводам в Китай в 2023 году составили 40 млн тонн

Они остались на уровне 2022 года, говорится в сообщении "Транснефти"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Поставки нефти по нефтепроводам в Китай в 2023 году остались на уровне 2022 года и составили 40 млн тонн, говорится в сообщении "Транснефти".

"По нефтепроводам в Китай отправлено 40 млн тонн, аналогично прошлому году", - сказано в сообщении.

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев сообщал, что отгрузки российской нефти в Китай в 2023 году составили около 100 млн тонн.

"Транснефть" привела в рабочее состояние ж/д станцию "Грузовая", что позволит поставлять еще 7 млн тонн нефти для перевалки в дальневосточном порту Козьмино. Компания также строит в Иркутской области новую нефтеперекачивающую станцию на Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции, которую планирует запустить в I полугодии 2024 года, что позволит поставлять еще 7 млн тонн нефти по ж/д в Китай и в порт Козьмино.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия за 10 месяцев 2023 года поставила в КНР больше нефти, чем за весь предыдущий год. Согласно подсчетам ТАСС на основании данных, опубликованных 20 декабря Главным таможенным управлением КНР, Россия в январе - ноябре 2023 года экспортировала в Китай 97,5 млн тонн нефти, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В 2022 году экспорт российской нефти в Китай вырос на 28%, до 89 млн тонн. Поставки нефти из России в Индию выросли в 2022 году в 19 раз, до 41 млн тонн, а нефтепродуктов - в 2 раза, до 6,2 млн тонн.