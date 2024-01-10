"Транснефть" в 2023 году увеличила транспортировку нефтепродуктов на 10,9%

Она достигла 43,3 млн тонн

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. "Транснефть" в 2023 году увеличила объемы транспортировки нефтепродуктов на 10,9%, до 43,3 млн тонн, говорится в сообщении компании.

"В 2023 году компания "Транснефть" значительно, на 10,9% увеличила объемы транспортировки нефтепродуктов с 39 до 43,3 млн тонн. При этом на внутренний рынок объем вырос на 8%, до 14,6 млн тонн, а на экспорт - на 12,5%. В том числе из Приморска - на 21% и Новороссийска - на 5,8%", - отмечается в сообщении.

Компания отмечает, что при фактической остановке экспорта по продуктопроводам в западном направлении идет рост экспорта в страны ЕАЭС - Казахстан, Киргизию и Таджикистан. В 2023 году этот показатель вырос до 530 тыс. тонн, что на 29,3% выше уровня прошлого года.

С 5 декабря 2022 года в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на закупки российской нефти, а с 5 февраля 2023 года - на торговлю нефтепродуктами из российского сырья, в том числе бензином и дизтопливом.