Правительство Москвы и АСИ будут развивать повестку в сфере устойчивого развития

В частности, стороны соглашения будут взаимодействовать в рамках Центра по оценке соответствия деятельности организаций ЦУР и повышения стандартов управления, прозрачности отчетности в области устойчивого развития

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив (АСИ) заключили соглашение о партнерстве в области устойчивого развития и социального капитала бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Столица на протяжении нескольких лет вовлечена в ESG-повестку. Город полностью выполнил шесть целей устойчивого развития и продолжает реализовывать проекты, обеспечивающие выполнение еще восьми. В их числе государственно-частное партнерство, в частности офсетные контракты. Сегодня столица - лидер по количеству подписанных офсетов, их уже 14. Сотрудничество с Агентством стратегических инициатив позволит обеспечить реализацию мероприятий, направленных на достижение ЦУР не только в Москве, но и по всей стране", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что также сотрудничество в рамках соглашения с АСИ будет способствовать формированию верных представлений бизнес-сообщества о повестке устойчивого развития и стандарте социального капитала бизнеса.

"Стандарт социального капитала бизнеса Агентство разрабатывает по поручению президента России. Мы рассчитываем, что внедрение стандарта мотивирует бизнес к активному участию в социальных и экологических проектах, в инициативах, связанных с повышением качества жизни граждан, и обеспечит общественное признание этого вклада. Соглашение с правительством Москвы позволит нам применить накопленный опыт и компетенции столицы в сфере устойчивого развития и масштабировать их", - добавила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Кроме того, стороны соглашения также будут взаимодействовать в рамках Центра по оценке соответствия деятельности организаций ЦУР и повышения стандартов управления, прозрачности отчетности в области устойчивого развития. Планируется, что организации, успешно завершившие проверку, смогут претендовать на финансовые и нефинансовые преференции.