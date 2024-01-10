Финское МО в очередной раз запретило сделки с недвижимостью россиянам

Ведомство запретило три сделки на приобретение недвижимости

ХЕЛЬСИНКИ, 10 января. /ТАСС/. Министерство обороны Финляндии запретило три сделки на приобретение недвижимости, в том числе покупателям, связанным с Россией. Об этом сообщает Минобороны Финляндии в пресс-релизе.

Министр обороны Антти Хяккянен подписал три отрицательных решения о приобретении недвижимости покупателями из-за пределов ЕС и ЕЭЗ (Европейской экономической зоны), сообщает министерство.

Отрицательные решения касались одной сделки в Иломантси, связанной с представителями России, и двух в Соткамо, связанных с фондом из Великобритании, один из руководителей которого находится за пределами ЕС и ЕЭЗ, сообщает министерство.

Министерство обороны обосновало отказ в сделке в Иломантси тем, что собственность может быть использована таким образом, что это может помешать организации национальной обороны, надзору и защите территориальной целостности, а также обеспечению национальной безопасности. Что касается отказа в сделке в Соткамо, заявитель не выполнил свое обязательство по предоставлению информации министерству обороны в процессе получения разрешения, уточняется в сообщении.

О первых трех запретах в сделках с недвижимостью, которые касались граждан РФ, финское МО сообщало 19 октября 2023 года.