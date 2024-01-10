Глобальный уровень безработицы в 2023 году составил 5,1%

В 2024 году он повысится до 5,2%, прогнозируют в Международной организации труда

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Глобальный уровень безработицы составил 5,1% в 2023 году, а в 2024 году повысится до 5,2%. Об этом говорится в ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ). В документе уточняется, что годом ранее глобальная безработица находилась на отметке 5,3%.

Согласно данным МОТ, нехватка рабочих мест в 2023 году составила 8,2% для стран с высоким уровнем дохода и 20,5% - с низким уровнем дохода. Уровень безработицы находился там на отметках 4,5% и 5,7% соответственно.

По данным организации, неформальная занятость в 2024 году останется неизменной, на нее будет приходиться около 58% мировой рабочей силы.