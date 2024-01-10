Свыше 2,3 млн тонн сельхозпродукции отправили на экспорт липецкие аграрии за 7 лет

Губернатор региона Игорь Артамонов напомнил, что основной объем внешней торговли традиционно приходится на зерновые культуры, растительные масла, детское питание, воды и безалкогольные напитки

ЛИПЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Свыше 2,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции отправили на экспорт аграрии Липецкой области за минувшие семь лет. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"За время реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" экспорт продукции АПК области увеличится более чем в пять раз - со $176,2 млн в базовом 2017 году до ожидаемого $1 млрд по итогам минувшего 2023 года, за истекший период, по предварительной оценке, отправлено свыше 2,3 млн тонн продукции", - сказал Артамонов. Он отметил, что, несмотря на такие показатели, регион полностью обеспечивает себя всеми основными продуктами питания, "и за рубеж вывозятся излишки произведенной продукции".

Губернатор напомнил в этой связи, что основной объем внешней торговли традиционно приходится на зерновые культуры, растительные масла, детское питание, воды и безалкогольные напитки, дрожжи. "Экспортный потенциал у продукции липецкого АПК хороший, мы видим тенденции к дальнейшему росту, поддерживаем аграриев, внедряем передовые разработки", - продолжил Артамонов, поблагодарив аграриев за "нелегкий, но такой нужный труд для региона и страны".

В свою очередь в пресс-службе правительства региона сослались на данные федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ, согласно которым область стабильно входит в топ-10 регионов-экспортеров страны по экспорту масложировой продукции.

"Кроме того, в рейтинге регионов по уровню развития экспортного потенциала АПК в 2022 году, где ранжирование определялось на основании 22 показателей, область уверенно вошла в группу с высоким экспортным потенциалом", - напомнили в пресс-службе. Здесь также заметили, что продукция липецких аграриев экспортируется более чем в 80 стран: основной объем отправляется в страны ближнего зарубежья и Азию.