В Росатоме успешно испытали важнейшие компоненты международного реактора ИТЭР

Они готовы к серийному производству

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Разработанные специалистами Росатома панели первой стенки международного реактора ИТЭР готовы к серийному производству. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, испытания одного из самых важных и технически сложных компонентов будущего реактора завершены успешно.

"Специалисты Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова (НИИЭФА, предприятие Росатома) успешно завершили многолетний цикл изготовления и испытаний полномасштабного прототипа высоконагруженной панели первой стенки вакуумной камеры международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР", - говорится в сообщении.

Последним этапом стали измерения геометрических параметров прототипа после проведенных испытаний. "Следующим шагом станет получение разрешения на начало серийного производства, это потребует подготовки и утверждения большого объема документов", - приводятся слова заместителя генерального директора по термоядерным и магнитным технологиям - директора НТЦ "Синтез" АО "НИИЭФА" Рустама Еникеева.

Панели первой стенки реактора - это один из самых важных и технически сложных компонентов ИТЭР: наряду с дивертором они непосредственно соприкасаются с горячей плазмой. Каждая панель состоит из 40 так называемых пальцев. Каждый палец - это сложная многослойная конструкция из бериллиевых кубиков 16 16 мм, напаянных на бронзу CuCrZr, которая соединена со стальной основой диффузионной сваркой. Примерные габаритные размеры одной панели - 2 1,5 0,5 м, масса - порядка 800 кг. Панели имеют различную форму - учеными АО "НИИЭФА" разработано около 40 вариантов их конструкции. Соглашение о поставке, подписанное с Международной организацией ИТЭР, подразумевает изготовление и поставку 179 таких панелей, являющихся одними из наиболее энергонапряженных систем реактора.

ИТЭР (ITER) - Международный экспериментальный термоядерный реактор на базе концепции токамака и один из крупнейших примеров глобального партнерства в сфере развития ядерной энергетики. Цель мегасайенс-проекта - продемонстрировать возможности управляемого термоядерного синтеза для перехода на более чистый и безопасный вид добычи энергии. Над проектом совместно работают страны Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Южная Корея и Япония. Организацией, ответственной за выполнение обязательств российской стороны в проекте ИТЭР, определена госкорпорация "Росатом". Работу координирует частное учреждение Росатома "Проектный центр ИТЭР".