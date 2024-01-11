Аргентина и МВФ достигли соглашения о выделении нового транша в $4,7 млрд

Международный валютный фонд заявил, что средства предназначены для поддержки усилий нового правительства страны по восстановлению макроэкономической стабильности

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 января. /ТАСС/. Правительство Аргентины и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о продолжении механизма расширенного кредитования и выделении нового транша в размере $4,7 млрд. Об этом сообщил министр экономики страны Луис Капуто.

"Мы хотим сообщить, что достигли соглашения с МВФ в рамках седьмого обзора программы расширенного кредитования. Это не новое соглашение, было оживлено прошлое соглашение, которое не действовало из-за невыполнения целей", - сказал он на пресс-конференции.

Теперь соглашение будет передано Совету управляющих МВФ, и после окончательного одобрения Аргентина получит доступ к траншу в размере $4,7 млрд. "Это не новые средства. Этот транш в $4,7 млрд - это деньги для погашения платежей", - добавил министр. По словам Капуто, правительство не стало добиваться заключения нового соглашения с МВФ, потому что это потребовало бы гораздо больше времени. При этом, как утверждает министр, фонд был "открыт для этой возможности".

МВФ заявил, что обсуждаемый транш "предназначен для поддержки решительных усилий новых властей по восстановлению макроэкономической стабильности". "Хотя путь к стабильности будет трудным и перед улучшением условия ухудшатся, первые шаги были успешны в плане избежания усиления кризиса", - считают в фонде. По информации МВФ, правительство Аргентины планирует "достичь первичного профицита в размере 2% ВВП" уже в этом году. К ноябрю 2023 года у Аргентины был дефицит в 1,7% ВВП.

В конце января 2022 года занимавший в то время пост президента Аргентины Альберто Фернандес объявил о достижении соглашения с МВФ о рефинансировании задолженности в размере $44 млрд. Кредит был выдан стране по просьбе Маурисио Макри, который в мае 2018 года, будучи главой государства, обратился к МВФ за помощью в связи с резким падением курса национальной валюты. Правительство Фернандеса называло этот долг преступным и несоразмерным возможностям страны.

10 декабря в должность президента Аргентины вступил Хавьер Милей. В своей первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает вероятность перехода на доллар.