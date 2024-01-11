Экспорт продукции АПК Татарстана составит порядка $450 млн по итогам 2023 года

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова, экспорт халяльной продукции из региона превысил $11 млн

КАЗАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Татарстана по итогам 2023 года ожидается на уровне $450 млн. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

"Экспорт продукции АПК на 24 декабря 2023 года составляет $433,5 млн. <…> [По итогам года] предварительно ожидаем $450 млн", - сказал министр.

В 2022 году экспорт продукции АПК Татарстана составлял $445 млн.

Зяббаров также отметил, что экспорт халяльной продукции из Татарстана превысил $11 млн, что почти в два раза выше показателя 2022 года.