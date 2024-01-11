На мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре выделили 165 млрд рублей

Более 500 млрд рублей предусмотрено в региональных бюджетах, сообщил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Федеральные власти выделили 165 млрд рублей на реализацию мастер-планов развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев президенту России Владимиру Путину во время рабочей поездки в Хабаровск.

"В федеральном бюджете на реализацию мастер-планов [развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре] в 2024 году предусмотрено 165 млрд по различным программам. И более 500 млрд - в региональных бюджетах. Таким образом, работа в 2024 году будет вестись интенсивно", - доложил Трутнев.

Правительство России 9 января утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. Согласно планам, в городах пройдет обновление жилищного фонда, будут построены социальные объекты, проведено благоустройство территорий, модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также запланировано развитие курортных зон.

Путин прибыл в Хабаровск накануне вечером с Чукотки в рамках поездки по Дальнему Востоку. Рабочая поездка главы государства в Хабаровск началась со встречи президента с представителями дальневосточного бизнеса.