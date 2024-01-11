Пассажироперевозки поездами в дальнем следовании в новогодние праздники выросли на 6,8%

Рекордное количество пассажиров было перевезено 29 декабря

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами дальнего следования с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года увеличились на 6,8% по сравнению с таким же периодом годом ранее, до 4,9 млн человек. Об этом "Российские железные дороги" (РЖД) сообщили в своем Telegram-канале.

"С 29 декабря по 8 января поездами дальнего следования воспользовались 4,9 млн пассажиров (+6,8% к прошлом году и +8% - к допандемийному новогоднему периоду 2019/2020 год)", - говорится в сообщении.

Рекордное количество пассажиров - 495 тыс. человек - перевезено 29 декабря, для их перевозки был задействован 741 поезд. Всего в новогоднюю ночь в пути находились более 500 поездов дальнего следования, а новый год в них встретили свыше 80 тыс. человек, сообщает железнодорожный холдинг.

В РЖД отметили, что большим спросом в праздничные дни у пассажиров пользовались поезда в сообщении с Москвой (рост на 8%), с Санкт-Петербургом (+12%), с южными регионами страны (+16%). А для своих поездок пассажиры активно выбирали двухэтажные поезда (+14% к прошлому году) и поезда "Сапсан" (+5,9%).

Значительный рост перевозок также отмечен на туристических маршрутах, включая круизные поезда РЖД (рост на 20% по сравнению с прошлым годом), поезда Дирекции скоростного сообщения РЖД (+66%), и в пригородном сообщении (+28%).