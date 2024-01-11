В УрФО число долгостроев сократилось в 15 раз за два года

Полномочный представитель президента в округе Владимир Якушев отметил, что работа по оставшимся объектам продолжается

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Число долгостроев сократилось в Уральском федеральном округе (УрФО) в 15 раз за два года, снизившись со 136 в начале 2022 года до девяти в 2024. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в округе Владимир Якушев.

"По поручению президента за два последних года региональными органами власти и Фондом развития территорий проведена большая системная работа по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Количество долгостроев в УрФО за это время сократилось в 15 раз: со 136 на начало 2022 года до девяти на начало января 2024 года", - передают слова Якушева в аппарате полпреда.

Он отметил, что работа по оставшимся объектам продолжается, по каждому будет найдено оптимальное решение, права дольщиков будут восстановлены.

"Из девяти оставшихся в ЕРПО (Едином реестре проблемных объектов - прим. ТАСС) объектов по восьми заключены договоры долевого участия с гражданами: это пять долгостроев в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и три - в Челябинской области. Еще один долгострой - это нежилой объект, расположенный в Свердловской области, в отношении которого не заключались договоры долевого участия на приобретение жилья", - уточнили в аппарате.