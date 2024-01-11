"Транснефть" реализует пилотный ИИ-проект для прогноза наличия нефти в резервуарах

Система позволяет оперативно контролировать также баланс движения транспортируемых нефтепродуктов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Транснефть" реализует пилотный проект для проверки возможности применения моделей искусственного интеллекта (ИИ) для прогноза по наличию нефти в резервуарах и в линейной части, говорится в сообщении компании.

"Изучается возможность использования инновационных методов искусственного интеллекта и машинного обучения для проведения анализа данных. Принято решение реализовать пилотный проект, в ходе которого будут проверены возможности применения моделей искусственного интеллекта для решения задач выявления закономерностей, аномалий и прогноза по наличию нефти в резервуарах и в линейной части на основе анализа изменений первичных данных. Достигнуты положительные предварительные результаты", - сказано в сообщении.

Подводя итоги цифровой трансформации в 2023 году, "Транснефть" отметила внедрение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы контроля оперативного наличия нефтепродуктов, которая позволяет оперативно контролировать наличие и баланс движения транспортируемых нефтепродуктов.

"Применение системы обеспечивает контроль приема и сдачи всех видов нефтепродуктов по системам измерений количества и качества, по резервуарам, по пунктам авто- и железнодорожного налива. Определяется наличие топлива в линейной части МНПП и ответвлениях, ведется расчет показателей количества и качества топлива по видам нефтепродуктов с учетом их последовательной транспортировки", - подчеркнули в "Транснефти".

Успешная цифровизация производственной и финансово-хозяйственной деятельности позволяет гарантировать эффективность и безопасность транспортировки нефти и нефтепродуктов, оптимизировать бизнес-процессы компании, заключили в "Транснефти".