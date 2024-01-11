Бюджет России в 2023 году выплатил нефтяникам 1,588 трлн рублей топливного демпфера

В 2022 году выплаты составили 2,171 трлн

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский бюджет в 2023 году выплатил нефтяным компаниям по топливному демпферу 1,588 трлн рублей против 2,171 трлн в 2022 году, говорится в статистике Минфина.

За декабрь 2023 года выплаты составили 258,2 млрд рублей против 674,5 млрд рублей годом ранее.

Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня - так называемой точки отсечения. В течение всего сентября топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки. При этом с сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.

С октября 2023 года в России вновь действует прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям. На фоне значительного роста биржевых цен на топливо было принято решение вернуть коэффициент к первоначальному состоянию.