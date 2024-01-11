Повышение ставки ЦБ до 16% снизило в шесть раз число вкладчиков, обязанных заплатить налог

В 2024 году россияне впервые заплатят налог на доходы с вкладов, накопительных и других счетов, по которым начисляются проценты

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Декабрьское решение Банка России повысить ключевую ставку до 16% в шесть раз снизило число вкладчиков, которые должны будут заплатить налог на доходы с депозитов в 2024 году. К таким выводам пришли аналитики "Почта банка", сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Повышение ключевой ставки ЦБ до 16% в декабре прошлого года снизило потенциальную налоговую нагрузку на россиян: необлагаемый доход для налога по вкладам за 2023 год увеличился вдвое - с 75 тыс. до 150 тыс. рублей. По расчетам аналитиков "Почта банка", по итогам 2023 года число вкладчиков, которые должны будут заплатить налог на доходы с депозитов, снизилось в шесть раз", - указали в "Почта банке".

В 2024 году россияне впервые заплатят налог на доходы с вкладов, накопительных и других счетов, по которым начисляются проценты. Для расчета налога будет учитываться наивысшее значение ключевой ставки на первое число каждого месяца за весь год. "Поскольку по итогам 2023 года этот показатель максимально составил 15% (на 1 декабря 2023 года), то необлагаемая налогом сумма будет равна 150 тыс. рублей (1 млн рублей х 15%). Таким образом, вкладчики заплатят налог 13% только с суммы, превышающей 150 тыс. рублей. При расчете налога будет учитываться не размер депозитов, а сумма полученного дохода по процентам", - пояснили в "Почта банке". Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023 году, россияне должны будут до 1 декабря 2024 года.

При этом вкладчикам не придется самим рассчитывать налог и декларировать доход, напомнили в кредитной организации. "Банки предоставят информацию в ФНС России, а налоговая служба произведет расчет налога и направит соответствующее уведомление в личном кабинете ФНС России или по почте вкладчику, также, как и информацию о налоге на недвижимость или транспорт. Информацию о сумме налога к уплате можно будет также посмотреть в личном кабинете ФНС России, в подразделе "Доходы в виде процентов по вкладам" раздела "Доходы и вычеты". При поступлении из банка сведений о процентном доходе, соответствующая информация автоматически отображается в личном кабинете гражданина - получателя дохода", - указали в "Почта банке".