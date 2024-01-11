Мощность Юго-Западной ТЭЦ в Петербурге увеличили на 25% за счет модернизации

По словам главы города Александра Беглова, проектируется строительство еще одного котла, который планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Мощность Юго-Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге, которая обеспечивает теплом южно-приморскую часть города, увеличена на четверть за счет ввода нового оборудования. В запуске в эксплуатацию нового водогрейного котла принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Мы из тестового режима переходим в режим постоянной эксплуатации нового водогрейного котла. Это современный котел, экологичный. 100% оборудования - наше российское, и треть оборудования произведено на предприятиях нашего города. Это целое инженерное сооружение, здесь были применены новые технологии. Юго-Западная ТЭЦ обеспечивает южно-приморскую часть города, и этот котел работает на опережение в обеспечении теплом, горячей водой и электроэнергией новых районов, которые застраиваются", - сказал Беглов на церемонии запуска.

Он сообщил, что уже проектируется строительство еще одного котла. "Планируем его ввести в 2026 году. Сегодня мощность ТЭЦ увеличилась на 25%, в 2026 году вырастет еще на 25%", - уточнил губернатор. При этом он отметил, что расходы на модернизацию инфраструктуры не отразятся на тарифах. Это касается не только энергетики, но также водоснабжения и транспорта.

Ранее сообщалось, что установленная электрическая мощность Юго-Западной ТЭЦ составляет 570 МВт, а тепловая мощность - 660 Гкал/ч.

Юго-Западная ТЭЦ - современное предприятие энергетики Санкт-Петербурга. Станция полностью автоматизирована, круглосуточно на смене работают 13 человек. Первая очередь станции введена в 2011 году, в марте 2021 года на ТЭЦ начался новый этап строительства, предполагающий строительство двух водогрейных котлов до 2026 года. Тепловая мощность будет задействована для нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на юго-западе города.