Мэр Лондона заявил, что выход из ЕС уже обошелся британской экономике в $178 млрд

К 2035 году эта цифра может вырасти до $398 млрд, считает Садик Хан

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Выход Великобритании из состава Евросоюза уже обошелся британской экономике в £140 млрд ($178 млрд), а к 2035 году эта цифра грозит вырасти более чем вдвое - до £311 млрд ($398 млрд). Такие оценки приводятся в выдержках из речи мэра Лондона Садика Хана, опубликованных в преддверии его выступления на приеме у лорд-мэра лондонского Сити Майкла Майнелли.

"Сейчас очевидно, что Brexit не работает. В своем жестком варианте, который и оказался воплощен в жизнь, Brexit тянет экономику вниз и приводит к увеличению стоимость жизни в стране. Из-за него дорожают продукты, растут расходы домохозяйств и ухудшаются условия, в которых вынуждены работать такие важные для нас отрасли, как гостиничный и ресторанный бизнес, строительство и сфера финансовых услуг", - отмечает Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию. "Кризис, вызванный той ценой, которую мы вынуждены платить за Brexit, можно преодолеть, только если мы выберем зрелый подход и будем готовы наладить торговые отношения с нашими европейскими соседями", - добавляет градоначальник.

Лейбористская партия, которая, согласно последним опросам, может значительно опередить консерваторов на предстоящих в этом году парламентских выборах, выступает за срочные переговоры об укреплении отношений между ЕС и Великобританией, в первую очередь в сфере торговли. По словам Хана, новая сделка с Брюсселем, которая будет означать несколько уступок со стороны Лондона, позволит "придать новый мощный импульс экономике и повысить уровень жизни" в королевстве, обеспечив также условия для более быстрого экономического роста в будущем.

Цифры, которые в своем выступлении приводит Хан, взяты из доклада о влиянии Brexit на британскую экономику, подготовленного по заказу мэрии компанией Cambridge Econometrics. В нем отмечается, что к 2023 году показатель валовой добавленной стоимости (ВДС) в британской экономике оказался на 6% ниже показателя, прогнозировавшегося при сохранении британского членства в ЕС. Указывается также, что при текущих тенденциях к 2035 году эта разница достигнет уже 10,1%. Аналитики компании считают, что без Brexit сейчас в стране было бы на 1,8 млн больше рабочих мест, а темпы экономического роста были бы существенно выше. Хотя это один из самых пессимистичных прогнозов среди публиковавшихся ранее, Банк Англии, Лондонская школа экономики, Ассоциация торговых палат страны и Центр европейских реформ также констатировали многочисленные негативные последствия Brexit для британской экономики и значительный вклад этого события в увеличение показателя инфляции.

В консервативном правительстве Великобритании указывают на то, что после Brexit британская экономика росла быстрее, чем в Германии, Франции и других европейских станах, однако признают наличие "некоторых проблем", которые спровоцировал выход страны из Евросоюза.